Медведев пообещал защитить льготы СССР от ”регуляторной гильотины”

”Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался”, — сказал Медведев.

Такое мнение премьер высказал после того, как на съезде партии зачитали обращение россиянина по поводу сохранности нормативных актов времен СССР в связи с ”регуляторной гильотиной” — механизма, который предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Необходимый законопроект, созданный по поручениям Медведева и президента Путина, правительство представило в мае.

Документ вводит оценку эффективности проверяющих органов, запрещает ”палочную” систему и требует отказа от старых норм контроля. Предполагалось, что контроль нельзя будет проводить по требованиям, которые официально не опубликованы, а также тем, что содержались в актах исполнительной власти СССР и РСФСР. Глава аппарата правительства Константин Чуйченко отмечал, что переходный период в рамках ”регуляторной гильотины” начнется осенью этого года. В начале ноября в Минюсте признали, что не успевают в срок подготовить проект постановления правительства об отмене устаревших норм, писали ”Ведомости”.

В сентябре Медведев поручил прекратить действие документов, принятых в СССР и РСФСР, до конца года. Как отмечал тогда Чуйченко, приложение к распоряжению Медеведева укладывалось в 1992 страницы. В перечне было указано 20 419 актов, что стало своеобразным рекордом, по словам Чуйченко.