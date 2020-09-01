Мария Захарова обвинила Евросоюз во вмешательстве в ситуацию в Беларуси

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила страны Евросоюза в попытках оказать воздействие на ситуацию в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Европейские страны задействовали «нелегитимные односторонние санкции» вместо того, чтобы проявить сдержанность и такт, отметила Захарова.
«Это идет вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинском Заключительном акте», — сказала она.
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