Лукашенко назвал Калининград "своей областью", но порадовался, что ее не отдали Белоруссии

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил. — Прим. ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Он пояснил, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", — продолжил он.