17.01.2021, 15:07

LIVE | Операция "Пациент". Навальный возвращается в Россию. Во Внуково стянуты автозаки

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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сегодня рейсом авиакомпании "Победа" Берлин — Москва в Россию возвращается оппозиционный политик Алексей Навальный. Самолет вылетает из Берлина в 15:45 по Таллинну (+1 час к местному времени). Прилет во Внуково — в 18:20 таллиннского времени.

Портал RusDelfi ведет прямую трансляцию данного события (хронология ниже). В аэропорту Внуково будет работать наш корреспондент.

15.35 Корреспондент Би-би-си Андрей Козенко сообщает, что первым вошел в самолет в Берлине, но Алексея Навального в нем пока нет.

15.33 "ОВД-Инфо" сообщает, что во Внуково задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. Причины задержания пока не ясны.

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15.26 Посадка на рейс "Победы" заканчивается. В зоне вылета ни сам Алексей Навальный, ни его супруга Юлия так и не появились. Вероятно их привезут к трапу на автомобиле полиции.

15.24 Корреспондент BBC сообщает, что уровень безопасности зашкаливает. Это если следить по числу автозаков и полицейских автобусов.

15.21 Междурнародная зона аэропорта Внуково отделена вот такой прекрасной ширмой. Красота! (для тех, кто не так часто бывал в Москве в докороновирусное время, напомним, что в дни, когда Алексей Навальный не прилетает в Москву, никаких ширм там нет).


15.17 Российский МИД отреагировал на получение из Германии материалов об отравлении Навального: "В них ничего нет".

15.15 Международную зону Внуково оцепили. Войти в нее можно только с улицы.

15.10 МБХ-медиа сообщают, что в Берлине началась посадка на рейс "Победы".

15.03 Немецкий таблоид Bild пишет, что в 12.48 по местному времени трое полицейских принесли на регистрацию четыре паспорта в черном закрытом контейнере. То есть помимо Алексея с женой, в Москву, по всей видимости, летят двое сотрудников ФБК.

Как пишет Meduza, Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.

С самого утра во Внуково предприняты беспрецедентные меры безопасности. У входа в аэропорт дежурят автозаки. А попасть в здание вылета и прилета можно лишь по билетам.

КОНТЕКСТ

20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Однако врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя.

В итоге российские врачи все же дали разрешение на перевозку Навального в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу "Шарите". Немецкие врачи, основываясь на результатах анализов политика, заявили, что скорее всего его отравили. Российские врачи настаивают, что следов отравления в анализах Навального, сделанных в России, нет. 2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навального вывели из комы и отключают от ИВЛ. Правительство Германии заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок". 23 сентября Навального выписали из "Шарите", он пробыл в клинике 32 дня.

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