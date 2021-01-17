LIVE | Операция "Пациент". Навальный возвращается в Россию. Во Внуково стянуты автозаки

Портал RusDelfi ведет прямую трансляцию данного события (хронология ниже). В аэропорту Внуково будет работать наш корреспондент.

15.35 Корреспондент Би-би-си Андрей Козенко сообщает, что первым вошел в самолет в Берлине, но Алексея Навального в нем пока нет.

15.33 "ОВД-Инфо" сообщает, что во Внуково задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. Причины задержания пока не ясны.

15.26 Посадка на рейс "Победы" заканчивается. В зоне вылета ни сам Алексей Навальный, ни его супруга Юлия так и не появились. Вероятно их привезут к трапу на автомобиле полиции.

15.24 Корреспондент BBC сообщает, что уровень безопасности зашкаливает. Это если следить по числу автозаков и полицейских автобусов.

А около "Внуково" сейчас вот так. pic.twitter.com/RQTDlzi8Ts — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

15.21 Междурнародная зона аэропорта Внуково отделена вот такой прекрасной ширмой. Красота! (для тех, кто не так часто бывал в Москве в докороновирусное время, напомним, что в дни, когда Алексей Навальный не прилетает в Москву, никаких ширм там нет).

Во Внуково зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой

Фото: Денис Стяжкин https://t.co/cIBzwERKXr pic.twitter.com/QKjcZWG0zG

— Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2021



15.17 Российский МИД отреагировал на получение из Германии материалов об отравлении Навального: "В них ничего нет".

15.15 Международную зону Внуково оцепили. Войти в нее можно только с улицы.



15.10 МБХ-медиа сообщают, что в Берлине началась посадка на рейс "Победы".

15.03 Немецкий таблоид Bild пишет, что в 12.48 по местному времени трое полицейских принесли на регистрацию четыре паспорта в черном закрытом контейнере. То есть помимо Алексея с женой, в Москву, по всей видимости, летят двое сотрудников ФБК.

Как пишет Meduza, Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.