23.01.2021, 19:30

Леонид Волков анонсировал новые митинги в поддержку Навального в следующие выходные

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Леонид Волков
Леонид ВолковФото: Nikolay Titov/Global Look Press

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в ходе стрима с протестов заявил, что в следующие выходные пройдут новые акции в поддержку оппозиционера.

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.

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