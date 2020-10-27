27.10.2020, 07:40

Лавров усомнился в адекватности ЕС и заявил, что в России это без должной реакции не оставят


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Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe allkirjastamine
Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe allkirjastamineFoto: Tiit Blaat

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за произошедшего с основателем ФБК Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире. Его слова передает РИА ”Новости”.

Российский министр также напомнил об отказе Берлина отвечать на многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ по Навальному, что, по его словам, является прямым нарушением обязательств ФРГ по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

”Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона”, — сказал Лавров.

Он отметил, что антироссийские выпады западных коллег, ”забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства”, в России без должной реакции не оставляют.

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Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, запретив россиянам въезд на территорию Евросоюза. Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на данные санкции.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы ”Новичок”. Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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