Кремль призвал не поддаваться панике из-за роста преступности в РФ на фоне COVID-19

В ходе общения с журналистами в понедельник Песков отметил, что правоохранительные органы "очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой". "Вместе с тем, очень важно призвать всех, скажем так, не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть они даже в ряде городов случаются. Но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По поводу звучащих оценок о том, что данную ситуацию можно охарактеризовать как возвращение в 1990-е годы, он сказал: "У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться".

Негативного влияния на доходы россиян из-за коронавируса не избежать — Песков

Песков отметил, что "время непростое, и, конечно, в связи с торможением экономической жизни, к сожалению, неизбежно негативное влияние на уровень доходов".

"Чтобы минимизировать это негативное влияние, как раз и разрабатываются планы по поддержке граждан, и тех, у кого есть дети, и предпринимателей, и микро, и малый, и средний бизнес и так далее с приоритетом для тех, кто сохранил рабочие места", — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что все цифры, все мнения принимаются во внимание правительством, анализируются.

"Но кроме того существуют и самостоятельные анализы у правительства", — добавил пресс-секретарь президента. По его словам, требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры поддержки.

Пресс-секретарь отметил, что "каждая страна принимает меры, которые считает целесообразными, в зависимости от уровня экономики, перспективных планов развития и глубины кризиса".

"Эти меры носят не разовый характер, ситуация мониторится и формулируются различные варианты продолжения и принятия новых мер", — добавил он.

"Какие меры будут дальше присоединяться к этому набору — давайте наберемся терпения и будем следить за ситуацией", — заключил он.

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