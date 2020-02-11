Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, плюс люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, говорят три близких к Кремлю собеседника.

На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, поясняют источники РБК.

Дату голосования рабочая группа по внесению изменений в Конституцию предложила закрепить в законопроекте о поправках, ранее заявлял сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, сообщал РБК. Все понимают, что явка должна быть высокой — выше 50%, говорил один из близких к Кремлю собеседников. Идеальный вариант — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), добавляли два других источника РБК.

Кремль планирует применять в кампании по информированию и мобилизации россиян технологии, которые использовались на президентских выборах в 2018 году, сообщали ”Ведомости”. Тогда информацию о предстоящем голосовании можно было увидеть в магазинах, на автозаправках, в общественном транспорте, кинотеатрах и банках.

В администрации президента обеспокоены тем, как в итоге пройдет голосование, — в отличие от выборов главы государства, дата которых была известна заранее и можно было не спеша разработать план мобилизационной кампании, сейчас все приходится делать ”с колес”, рассказывают близкие к Кремлю собеседники. Немаловажно и то, что социальное самочувствие граждан в настоящее время ниже, чем было перед президентской кампанией, а следовательно, их сложнее мотивировать не только прийти на участки, но и проголосовать за поправки, добавляет один из источников РБК.