"Комсомольская Правда" написала, что Эстония покусилась на "Российскую Нарву". Журналист Илья Бер разоблачил фейк

Журналист RTVI Илья Бер в собственной рубрике провел разоблачение новостных фейков. В этот раз особое внимание он уделил тому, как некоторые российские СМИ отреагировали на празднование в Эстонии столетнего юбилея подписания Тартуского мирного договора. Илья особо выделил кричащий заголовок ”Комсомольской правды”, согласно которому ”Президент Эстонии выдвинула претензии на российскую Нарву и Печоры”. Не менее ”сенсационный” материал Бер прочел на интернет-канале ”Царьград ТВ”. В нем автор задает вопрос: ”Русский, отдай Псковскую область?”

Как рассказал Илья Бер, почти все российские СМИ проигнорировали прямую цитату Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая заявила: ”Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу”. Журналист замечает, что подобная позиция Эстонии не меняется уже двадцать лет. Но, как с упреком говорит Илья Бер: ”Зачем про это упоминать, когда можно лишний раз поразжигать…”

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