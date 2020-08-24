Как Навальный перестал быть блогером, или три факта, которые мы узнали после его отравления(8)
Максим Миронов, профессор IE Business school в Мадриде, рассказал в блоге на Эхе Москвы, что мы узнали о Навальном, благодаря случившемуся инциденту.
Максим Миронов, профессор IE Business school в Мадриде, рассказал в блоге на Эхе Москвы, что мы узнали о Навальном, благодаря случившемуся инциденту.
Благодаря усилиям многих людей, Алексей Навальный сейчас находится на лечении в Германии, и я очень надеюсь, что у него все будет хорошо. За три дня, прошедшие с момента его отравления, мы узнали три важных факта:
Во времена СССР о смене политики партии по отношению к конкретному человеку обычно партфункционеры редко заявляли напрямую. Об этом судили по тому, как о нем или о ней говорит газета ”Правда”. Так и в современной России — об отношении властей к человеку нужно судить по сообщениям госСМИ. Если еще в четверг РИА Новости, ТАСС и RT называли Навального ”блогером”, то уже сегодня во всех новостях это обозначение пропало. Более того, ТАСС начал редактировать свои старые заметки, удаляя слово ”блогер” перед фамилией Навального.
Это конечно смешно, что все государственные пропагандистские помойки Навального исключительно «блогером» называют. На кого это самовнушение рассчитано, непонятно. pic.twitter.com/1mWORoqlLh— Maxim Mironov (@mironov_fm) August 20, 2020
Такая смена отношения к Навальному со стороны госСМИ не случайна. Про его отравление написали все ведущие мировые СМИ, и дело не ограничилось Европой и США. К примеру, все главные газеты Латинской Америки написали об этом, причем многие вынесли эту новость на первую полосу. Когда премьер-министр Мишустин, формально второй по рангу чиновник в стране, заболел коронавирусом, то он не получил и десятой доли подобного внимания мировой прессы. Но вниманием мировых медиа дело не ограничилось. Путину по поводу Навального позвонили канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон, президент Финляндии Ниинисте, глава Евросовета Мишель. В Германии Навальному обеспечили круглосуточную охрану как ”гостю канцлера”, об этом пишет РБК. Подобное отношение со стороны СМИ и мировых лидеров четко продемонстрировала — Навального в мире считают ведущим российским политиком, вторым или даже первым. Называть его просто ”блогером” со стороны госСМИ — это публично позориться. В Кремле прочитали этот сигнал и выдали в соответствующие инструкции главредам.
Вчера российские власти впервые в открытую признались, что круглосуточно следят за Навальным. Мы всегда знали, что за Навальным следят. В прессу периодически сливались фотографии с его отдыха, в аэропортах и других местах. Куда бы он ни направлялся, его часто ожидали ”журналисты” из НТВ и других помоечных СМИ. Однако официально наличие этой слежки никогда не подтверждалось. Вчера мы получили свидетельства, что в слежку за Навальным вовлечены огромные ресурсы. Федеральные и местные силовики расставляют засады по всему его маршруту, отслеживают покупки, каждый малейший шаг. А ведь Навальный не мафиози какой-то. На слежку за ним нет никакого одобрения суда (то есть она противозаконна). Значит, единственный мотив властей следить за ним в нарушение закона — это его политическая деятельность. Ни один из политиков в России не удостаивается такого внимания силовиков. Ни одна из политических партий в России не подвергается аналогичному преследованию, как ФБК и штабы Навального по всей стране. Вчера российские власти официально признали, что считают Навального как минимум вторым по силе политиком страны, а может, и первым.
Безусловно, я лично являюсь сторонником Навального, был одним из соавторов его президентской программы в 2018 г. Однако это не мое мнение, которое может быть предвзятым, а, скорее, доказательство от противного. Мы видим, что власть боится Навального и следит за каждым его шагом (вплоть до того, какие конкретно напитки покупают его соратники в магазинах). Если бы за Навальными были не то что уголовные преступления, но и просто нехорошие поступки — встреча с любовницей, употребление наркотиков, появление в пьяном виде (даже на отдыхе) или любое другое некорректное поведение, то мы бы об этом уже узнали. Десятки агентов спецслужб, которые контролируют каждый его шаг, за все эти годы не смогли накопать ничего, что могло бы его скомпрометировать. Отсутствие реальных фактов непристойного поведения и заставляют власти регулярно высасывать такие факты из пальца, к примеру, недавнее дело об оскорблении ветерана, об этом пишет Meduza.
Ну а еще что мы узнали, что у Навального замечательная жена, друзья и коллеги. Но это мы и так всегда знали.
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