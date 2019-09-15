Издание: посол ЕС в Москве предложил расширить сотрудничество с Россией

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь формата 5G и защита персональных данных. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
По данным издания, документ, датированный 3 сентября, адресован директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий и управляющему службы по Европе и Центральной Азии.
Документ предлагает ЕС увеличить взаимодействие с Москвой в потенциальных сферах, среди которых, в частности, Арктика, мобильная связь 5G, региональная инфраструктура, а также ”сотрудничество по конкретным техническим вопросам”. Эдерер утверждает, что его идеи могут быть реализованы ”без какого-либо всеобъемлющего политического партнерства на высоком уровне”, пишет газета.
По мнению посла, предложения по сотрудничеству с Москвой являются частью широкой дискуссии внутри ЕС об отношениях с восточными странами на фоне обеспокоенности, связанной с влиянием Китая на Евразийский экономический союз.
Цель состоит в том, чтобы создать ”основу для обмена с Россией по давним вопросам в интересах ЕС” с участием европейских бизнесменов и представителей комиссий парламента. В документе отмечается, что компании Nokia и Ericsson имеют потенциал в отношении развертывания 5G в России.
Россия заинтересована в обмене мнениями с ЕС о ”конфиденциальности в цифровом мире”, отмечается в письме. В меморандуме также говорится, что российские власти хотят больше узнать о законах ЕС, регулирующих персональные данные в сети, ”поскольку чувствуют, что в этой области есть законодательный пробел”.
”Мы не комментируем предполагаемые утечки документов”, — ответила на запрос РБК о комментарии публикации FT пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
При этом она подчеркнула, что позиция Евросоюза в отношении России не изменилась и Брюссель продолжает руководствоваться утвержденными в 2016 году пятью принципами диалога с Москвой. ”Это предполагает и избирательное взаимодействие с Россией во внешней политике и других сферах, если это соответствует интересам ЕС”, — уточнила Косьянчич.
В пресс-службе представительства Евросоюза в России комментировать публикацию FT отказались.
В июне вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G. Стоимость создания 5G он оценил в 650 млрд руб. В сентябре стало известно, что выделение частот 3,4–3,8 ГГц под 5G может поставить под угрозу работу связи для военных нужд.
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