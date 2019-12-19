Горбачев попал в больницу

”Мое здоровье требует нахождения в больнице”, — сказал Горбачев журналистам.

В предыдущий раз сообщения о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе. Тогда об этом рассказал главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, отметив, что Горбачев последние полгода живет в больнице. По словам Венедиктова, у первого и единственного президента СССР ”с головой все в порядке”, но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

При этом в пресс-службе Горбачева удивились подобной информации, отметив, что оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР нет.

Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.