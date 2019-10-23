Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте РФ

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в инстаграме, что назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России.
По его словам, Тарбаев — один из наиболее известных калмыков и состоявшийся общественный деятель, реализовавший большое количество значимых проектов.
"Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", — отметил Хасиков.
Сангаджи Тарбаев выступал за команду КВН "Сборная РУДН" с 2002 по 2007 год. После занялся продюсированием фильмов и сериалов, среди которых "Кухня", "Папины дочки", "Даешь, молодежь" и другие. В 2010 году вместе с Бату Хасиковым стал одним из основателей промоутерской компании Fight Nights Global.
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