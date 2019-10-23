Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте РФ

По его словам, Тарбаев — один из наиболее известных калмыков и состоявшийся общественный деятель, реализовавший большое количество значимых проектов.

"Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", — отметил Хасиков.

Сангаджи Тарбаев выступал за команду КВН "Сборная РУДН" с 2002 по 2007 год. После занялся продюсированием фильмов и сериалов, среди которых "Кухня", "Папины дочки", "Даешь, молодежь" и другие. В 2010 году вместе с Бату Хасиковым стал одним из основателей промоутерской компании Fight Nights Global.