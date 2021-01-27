G7 требует немедленного освобождения Навального

"Большая семерка" (G7) в своем совместном заявлении потребовала освобождения оппозиционера Алексея Навального. "Мы, министры иностранных дел G7 — Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также высший представитель Евросоюза — осуждаем политически мотивированное задержание и заключение под стражу Алексея Навального", — говорится в заявлении, которое было опубликовано во вторник, 26 января.

Навальный должен быть немедленно и без всяких условий освобожден, Россия должна придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека, подчеркнули представители G7. Кроме того, они выразили беспокойство задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов во время субботних митингов. Это показывает, насколько в России "сужается пространство" для "оппозиции, гражданского общества, защитников прав человека и независимой прессы".

Массовые акции в поддержку Навального в России



23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, по всей России в ходе протестов 23 января было задержано 3770 человек. В одной только Москве был задержан 1481 человек, еще 567 задержанных правозащитники насчитали в Санкт-Петербурге. Всего задержания, по данным мониторингового издания, произведены в 120 годах России, а также в аннексированном Россией Крыму — в Симферополе и Севастополе. Большинству задержанных вменяются административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре.