29.12.2019, 19:47

ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

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ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год
Unsplash

ФСБ в пятницу задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год. Информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в других людных местах города.

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