ФОТОНОВОСТЬ | Детутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Сталина

Несмотря на то, что датой рождения Сталина является 18 декабря, российские коммунисты возложили цветы к могиле советского вождя у Кремлевской стены тремя днями позже, в так называемый "официальный" день рождения.

"Сталина пытаются оклеветать уже много лет. Бесполезно! Уже две трети наших сограждан с симпатией говорят о нем", — заявил Зюганов в своем твиттере.

Во время правления Сталина в результате раздела сфер влияния в Европе между гитлеровской Германией и СССР страны Балтии были оккупированы советскими войсками. До вторжения немецких войск, а также после окончания Второй мировой войны на территориях Латвии, Эстонии и Литвы прошла серия депортаций, организованных властями СССР, в результате которых тысячи семей были вывезены в Сибирь и Среднюю Азию.

Личная подпись Сталина стоит на 388 расстрельных списках, которые относятся к 1936, 1937, 1938, 1940, 1942 и 1950 годам и включают порядка 45 тысяч человек.

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