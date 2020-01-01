ФОТО: Вот это размах! Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве(9)
В новогоднюю ночь в Москве в гуляниях приняли участие 2,7 млн человек, написал в инстаграме мэр города Сергей Собянин. Он также опубликовал подборку фотографий видов Тверской улицы, снятых сверху, пишет Interfax.
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