02.01.2021, 09:13
ФОТО | Ужасная трагедия в России: трое детей сгорели в квартире жилого дома
Пожар в доме в Великом Новгороде унес жизни трех детей, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Пожар в доме в Великом Новгороде унес жизни трех детей, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Информация о пожаре по адресу улица Зелинского, дом 34, корпус 2 поступила 2 января около 7:46. Очаг пожара находился на третьем этаже дома, огонь быстро потушили. В помещении пожарные обнаружили тела трех детей.
Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
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