ФОТО | На акции в поддержку Алексея Навального задержана его жена Юлия

Об этом сама Юлия Навальная написала в своем инстаграме, сопроводив фото извинениями за плохой свет в автозаке. Задержание произошло примерно в 15:30 по московскому времени (-1 час от Таллинна).
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога. Наиболее многочисленны выступления в Москве на Пушкинской площади.
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