ФОТО и ВИДЕО | Страшное ДТП в центре Петербурга: машина вылетела на тротуар и сбила насмерть иностранца(6)
9 октября в санкт-Петербурге машина вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода. ДТП произошло около 9 утра, пишет "Метро".
9 октября в санкт-Петербурге машина вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода. ДТП произошло около 9 утра, пишет "Метро".
"По предварительной информации, на перекрестке Гороховой и канала Грибоедова 53-летний водитель Toyota совершил столкновение с BMW (водитель 1984г.р.), после чего Toyota вынесло на тротуар, где автомобиль совершил наезд на пешехода", — сообщили в пресс-службе ГИБДД Петербурга.
Пешеход погиб на месте аварии. Это мужчина, ему 56 лет. По предварительным данным, он — гражданин Китая.
Свидетели аварии описали, как происходили события.
"BMW поехал, когда еще Toyota из-за угла не показалась. А BMW не видела Toyota из-за грузового микроавтобуса", — рассказали очевидцы.
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