ФОТО и ВИДЕО | Пропускной режим в Москве создал огромные очереди в метро

Основная часть "людских пробок" пришлась на пиковое время — 7 утра. Фото столпотворений людей в вестибюлях различных станций московского метрополитена заполонили соцсети.

То не собирайтесь, то толпу собирают. В метро только по пропуску. Едва протиснулись. pic.twitter.com/DNExNtnLnn — Komarova Katerina (@upryamka) April 15, 2020

Люди жаловались на то, что пропуска проверяет недостаточное число блюстителей порядка.

@MosSobyanin

Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника полиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS — здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020

А кто-то и вовсе не сумел рассмотреть, сколько там впереди полицейских.

Фотку скинули вон . Метро Кантемировская сейчас pic.twitter.com/zQp0mPSChS — Dmitry (@berserkerr89) April 15, 2020

Прогнозы пользователей соцсетей относительно собственного здоровья не самые радужные.

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020

Мэр российской столицы в своем твиттере отреагировал на жалобы граждан.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

Только после заявления Собянина ситуацию изданию "Ведомости" прокомментировали в главном управлении МВД по Москве. По сути на претензии москвичей и мэра там не ответили.

"Столичная полиция информирует, что с 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан", — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

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