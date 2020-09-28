28.09.2020, 16:10

Эстонский премьер-министр работал на советскую разведку? Скандальный историк презентовал книгу об оккупации стран Балтии


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Сегодня, 28 сентября в Москве, в здании МИА "Россия Сегодня" прошла презентация книги "Резиденты сообщают". По словам авторов, это сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии в 1939-40 гг. В числе прочего, там утверждается, что одним из информаторов советской разведки того времени был Яан Тыниссон, а советские спецслужбы в этих странах не занимались свержением местных правительств. Её автор — Александр Дюков — и ранее высказывал точку зрения, полностью совпадающую с официальной российской позицией.

Сборник, по словам автора, представляет собой ранее не опубликованные, но уже давно рассекреченные документы, которые были отобраны фондом "Историческая память"

Вот что рассказывает директор фонда, составитель сборника Александр Дюков:

"В сборник включены документы как обобщающие, которые готовились буквально в нескольких экземплярах и клались на стол Сталину, Ворошилову и Молотову, так и первичные — переписка и информация из агентурных дел. Ранее эти документы доступны исследователям не были, но рассекречены были достаточно давно. Некоторые исследователи использовали их, но введения их в научный оборот не было"

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Он подчеркнул, что данная публикация может серьезно изменить "наше представление о событиях 1939-40-х годов в Прибалтике".

При этом Дюков подчеркнул, что в книге нет документов, которые происходят из закрытых архивов. "Это — не закрытый черный ящик, это — научное издание, которые верифицируются".

Вот основные тезисы сборника, на которых акцентирует внимание Дюков.

  • В период после введения в страны Балтии советских войск резедентуры НКВД не занимались деятельностью, направленной на свержение местных правительств.
  • В этот период Прибалтийские резедентуры НКВД старались как можно меньше контактировать с представителями коммунистических партий и не давать предмета для обвинений во вмешательстве во внутренние дела.
  • Вопреки представлению о том, что вплоть до мая 1940 года информации из Прибалтики о каких-то антисоветских действиях, направленных против договоров между СССР и странами Прибалтики не было, эта информация шла по каналам разведки. Она касалась и вербовки эстонских добровольцев для войны в Финляндии против советских войск, и обсуждения возможности нападения на советские военные базы. Это, по словам автора, подтверждается и немецкими документами.
  • В Эстонии одним из ключевых агентов, которые сотрудничали с советской разведкой, по словам авторов книги, был Яан Тыниссон, бывший премьер-министр (1919-1920) и государственный старейшина Эстонии (1927-28, 1933 гг), впоследствии арестованный и расстрелянный НКВД.
  • Решение о введении войск в страны Балтии было принято только в конце мая 1940 года из-за опасений потерять регион ввиду стремительных успехов нацистской Германии в войне на западе.
  • Большая часть населения этих стран, по словам авторов, поддерживала присоединение к Советскому Союзу.

Участники пресс-конференции высказали похожие мнения. Так, политолог и общественный деятель Вероника Крашенникова, заявила, что данное издание "камня на камне не оставляет от версии об оккупации Советским Союзом".

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев добавил, что "мы сталкиваемся с фальсификацией истории для достижения политических целей" и "наши партнеры иногда представляют некоторые документы настолько труднодоступными, что с ними невозможно ознакомиться и следует опираться на их видение ситуации".

Александр Дюков и ранее уже высказывал точку зрения на репрессивную деятельность советских властей в странах Балтии и на Западной Украине, полностью совпадающую с официальной позицией российского правительства и оправдывающую деятельность советских войск. Так в 2009 году Дюков презентовал эстонский перевод своей книги ”Депортация в Эстонии: как это было на самом деле” в таллиннском отеле Olümpia и заявил, что репрессии в Эстонии не носили этнического характера, а общее число репрессированных завышается эстонскими политиками в 2,5 раза, в то время как его оппонент, бывший заместитель председателя КГБ ЭССР Владимир Поол, утверждал, что имеющиеся в распоряжении эстонского правительства цифры скорее занижены.

Оккупация Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, а также секретный протокол "Пакта Молотова-Риббентропа" являются предметом постоянного политического спора между странами Балтии и Россией. Так в России в события 1939-40 гг называют "присоединением Эстонии к СССР" и считают его добровольным.

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