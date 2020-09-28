Эстонский премьер-министр работал на советскую разведку? Скандальный историк презентовал книгу об оккупации стран Балтии

Сборник, по словам автора, представляет собой ранее не опубликованные, но уже давно рассекреченные документы, которые были отобраны фондом "Историческая память"
Вот что рассказывает директор фонда, составитель сборника Александр Дюков:
"В сборник включены документы как обобщающие, которые готовились буквально в нескольких экземплярах и клались на стол Сталину, Ворошилову и Молотову, так и первичные — переписка и информация из агентурных дел. Ранее эти документы доступны исследователям не были, но рассекречены были достаточно давно. Некоторые исследователи использовали их, но введения их в научный оборот не было"
Он подчеркнул, что данная публикация может серьезно изменить "наше представление о событиях 1939-40-х годов в Прибалтике".
При этом Дюков подчеркнул, что в книге нет документов, которые происходят из закрытых архивов. "Это — не закрытый черный ящик, это — научное издание, которые верифицируются".
Вот основные тезисы сборника, на которых акцентирует внимание Дюков.
- В период после введения в страны Балтии советских войск резедентуры НКВД не занимались деятельностью, направленной на свержение местных правительств.
- В этот период Прибалтийские резедентуры НКВД старались как можно меньше контактировать с представителями коммунистических партий и не давать предмета для обвинений во вмешательстве во внутренние дела.
- Вопреки представлению о том, что вплоть до мая 1940 года информации из Прибалтики о каких-то антисоветских действиях, направленных против договоров между СССР и странами Прибалтики не было, эта информация шла по каналам разведки. Она касалась и вербовки эстонских добровольцев для войны в Финляндии против советских войск, и обсуждения возможности нападения на советские военные базы. Это, по словам автора, подтверждается и немецкими документами.
- В Эстонии одним из ключевых агентов, которые сотрудничали с советской разведкой, по словам авторов книги, был Яан Тыниссон, бывший премьер-министр (1919-1920) и государственный старейшина Эстонии (1927-28, 1933 гг), впоследствии арестованный и расстрелянный НКВД.
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