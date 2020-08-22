22.08.2020, 15:50

Еще одна европейская страна решила открыть границы для россииян


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Еще одна европейская страна решила открыть границы для россииян
Unsplash

Совет министров Польши решил обновить список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на ее территорию. О готовящемся проекте сообщает Польское агентство печати.

Так, по информации источника, в перечень государств, с которыми власти планируют восстановить авиасообщение, будут включены Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия и Сан-Томе и Принсипи.

При этом в список стран на открытие границ не войдут Аруба, Белиз, Венесуэла, Гибралтар, Монако, Бельгия, Испания, Ливия, Французская Полинезия, Албания, Филиппины, Гамбия, Индия, Ливан, Мальта, Намибия, Парагвай, Сан-Марино, Румыния, Синт-Мартен, Гуам, Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США и Фарерские острова.

Таким образом, пассажирские перевозки с Польшей будут запрещены 63 государствам.

Ранее в августе стало известно, что Черногория включила Россию в ”зеленый список” стран, граждане которых могут без ограничений попадать на ее территорию. В перечень также вошел ряд других государств, в том числе, членов Европейского союза, а также Азербайджан, Белоруссия и Украина.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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