Дочь пресс-секретаря Путина: в России конкретный беспредел идет от правоохранительных органов

Елизавета проживает в Париже, и, по ее словам, там ”желтые жилеты” сами создавали беспорядки на улицах, а в России митингующие ”очень мирные” и основной ”беспредел” идет именно от силовиков.

"Таких мирных митингующих, как в Москве, в Европе, наверное, просто нет, — заявила она. — В Москве было много подростков, которые в политике абсолютно не разбираются, чтобы хайпануть ради лайков. Я не пойду ни на какой митинг, пока я не буду четко знать, что я сама могу предложить".

Елизавете Песковой 22 года, ее мать Екатерина Солоцинская (Пескова), дочь российского дипломата, прожила в браке с нынешним пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым 17 лет.

Елизавета — выпускница школы Ecole des Roches в Париже, затем, после года учебы в Москве, поступила в Парижскую школу бизнеса. Она неоднократно в социальных сетях критиковала устройство жизни в России: систему образования, приговоры представителям оппозиции.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.