Дмитрий Песков: "У Владимира Путина нет дворца в Геленджике"

"Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент?" — сказал Песков.

"И вот такие искусные знаете хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", — добавил пресс-секретарь.

Песков также указал, что в материале много "очевидных ошибок", сделанных при переводе с английского языка. "Тоже, кстати вопрос — исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?" — отметил Песков.

При чтении и просмотре таких материалов задействуются эмоции человека: показывают роскошный объект и говорят, что этот объект принадлежит Путину. "А потом еще в бассейне плывущий Путин, да? Человек думает: "Господи, да это ж фотография Путина, да". А надо просто пошевелить мозгами — эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее", — рассказал Песков. Он подчеркнул, что "нужно думать головой", быть внимательным и "не позволят никому делать из себя идиота".

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