Дело Навального: в Берлине сообщили о следах "Новичка" на других предметах

Это следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Ответ датирован 19 ноября, однако пресса обратила на него внимание только в среду, 25 ноября.

Немецкие власти, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности. А ответив утвердительно на вопрос №73, представители правительства признали существование "иных предметов", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой. В то же время обнаруженные следы "Новичка", по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

По данным немецких властей, впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, "вне всяких сомнений" обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального , поскольку это, предположительно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его после длительных согласований с российскими властями доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.