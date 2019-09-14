”Чтобы не убегал”: В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына

Мальчика изъяли из семьи в городе Лиски Воронежской области в июле этого года, сообщает НТВ. Родители привязывали ребенка к кровати ”чтобы он не убегал”, избивали и прижигали зажигалкой. Следователи установили, что эти пытки ребенку приходилось терпеть с июня 2017 года, когда мальчику было 5 лет, до июля этого года, когда ребенка изъяли органы опеки.

Против 29-летнего мужчины и его 24-летней жены возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В том числе ”Истязание”, ”Незаконное лишение свободы, „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего””. Родители уже признали свою вину. В ближайшее время дело будет направлено в суд.