Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России

В Москве большинству оппозиционных политиков — 57, из них 39 самовыдвиженцам — было отказано в регистрации кандидатами в депутаты. В конечном итоге добиться регистрации удалось лишь одному из них — кандидату от партии "Яблоко" Сергею Митрохину, и то через суд, поскольку окружная ЦИК, сорвав заседание, не стала регистрировать его кандидатом даже после решения вышестоящего Мосгоризбиркома.

Однако остальным кандидатам отказали в регистрации в судах со ссылкой на большое число забракованных подписей из-за несоответствия данных избирателя в подписном листе сведениям в базе миграционной службы или на основе заключений почерковедов МВД, которые не обязаны свои решения мотивировать. При этом 41 кандидат, связанные с "Единой Россией" или московской мэрией, также собиравшие подписи, проблем с регистрацией не имели.

Протесты в Москве: задержания, избиения, уголовные дела

Действия властей по отношению к независимым кандидатам привели к мирным уличным акциям протеста в российской столице, которые продолжались полтора месяца и сопровождались задержаниями тысяч граждан. Только в ходе двух запрещенных московскими властями акций — 27 июля и 3 августа — были в общей сложности задержаны около 2500 человек, более ста активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками.

После акции 27 июля в суды поступило 1108 административных дел, 89 фигурантов которых были приговорены к аресту сроком от 10 до 30 суток, а 376 человек получили штраф. Против 15 участников акции 27 июля заведены уголовные дела по обвинению в участии в массовых беспорядках или в применении насилия в отношении представителя власти. По данным на 6 сентября, шестерых человек московские суды уже приговорили к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет.

Лидеры оппозиции в большинстве были задержаны на акции 27 июля или вскоре после нее и многократно подвергнуты административному аресту по одним и тем же поводам. Так, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина арестовали пять раз подряд, с 29 июля он находится в изоляторе. Дмитрий Гудков в общей сложности провел 40 суток под арестом, муниципальный депутат Юлия Галямина была арестована трижды и отбыла 35 суток в специзоляторе.

Самовыдвиженцы из "Единой России" в Мосгордуму

Среди допущенных к выборам в Москве кандидатов нет ни одного, который официально представлял бы "Единую Россию" (ЕР). Но как выяснила DW, из 62 зарегистрированных самовыдвиженцев 41 так или иначе связан с ЕР или с московской мэрией. Так, 26 кандидатов являются членами ЕР или непосредственно связаны с ней, еще 8 получили на избирательную кампанию средства от фондов, связанных с ЕР и пропутинским движением "Общероссийский народный фронт". Еще 7 самовыдвиженцев являются кандидатами от мэрии Москвы.

Выборы губернатора Петербурга

В единый день голосования жители Петербурга будут выбирать губернатора города, а также депутатов муниципальных советов. Главным претендентом на пост главы города является представитель партии власти, нынешний врио губернатора Александр Беглов. Он пошел на выборы самовыдвиженцем, в середине августа назвал себя беспартийным кандидатом, и вскоре после этого его биография была удалена с сайта "Единой России". Ранее он упоминался там как член ее высшего совета и бывший глава ее петербургского отделения.

Конкурентам Беглова стали кинорежиссер Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от "Справедливой России" и Михаил Амосов от "Гражданской платформы", преодолевшие "муниципальный фильтр". Единственный потенциально опасный соперник нынешнего врио — Владимир Бортко — 30 августа снял свою кандидатуру, а оставшиеся два кандидата — Тихонова и Амосов — считаются техническими и вряд ли помешают избранию Беглова на должность губернатора.

Муниципальные выборы в Петербурге

На муниципальных выборах в Петербурге независимые кандидаты столкнулись с активным противодействием районных избирательных комиссий (ИКМО). По данным "Голоса", только за первые три недели кампании в различные инстанции было направлено как минимум 434 жалобы.

Активисты сообщали о сокрытии комиссиями информации о сроках подачи документов. Среди препятствий подаче документов на регистрацию кандидатом называются проплаченные очереди из подставных кандидатов в ИКМО, в которых иногда возникали конфликты с применением физической силы. Некоторые комиссии работали всего по два-три часа в день, другие работали полный день, но не открывали двери кандидатам, ссылаясь на отсутствие электричества.