Число заразившихся коронавирусом в России превысило 550 тысяч человек. За сутки выявлены 7843 новых случая COVID-19

Умерли за прошедшие сутки 194 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли, по официальным данным, 7478 человек.

Выздоровели в общей сложности 304 342 человека (+10 036 человек за минувшие сутки).

По данным Роспотребнадзора, за сутки были сделаны 284,6 тысячи тестов на коронавирус, всего проведено 15,6 миллиона лабораторных исследований.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!