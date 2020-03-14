Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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