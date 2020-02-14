"Будут папа и мама". Путин выступил против легализации однополых браков в России

"Что касается "родителя №1 и родителя №2" — я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама", — сказал Путин в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам "мама и папа" могут прийти понятия "родитель №1 и родитель №2", а это "реальность в некоторых странах".

"Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья — это союз мужчины и женщины", — сказала она. Путин в свою очередь отметил, что такая формулировка — дискуссионный вопрос.

"Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", — пояснил президент.

Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, "надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать".

Ранее российский президент уже высказывался по проблеме однополых семей. В ноябре 2019 года во время Совета по межнациональным отношениями Путин выразил надежду, что в РФ слова "папа" и "мама" никогда не заменят терминами "родитель №1" и "родитель №2", как это уже делается в некоторых странах.