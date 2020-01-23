Британский политолог: Путин хочет сломать хребет непокорному русскому обществу, встав в один ряд с Лениным и Сталиным

"Он [Путин] подменил закрепленную в Конституции самоидентификацию России как части мировой (по сути — западной) политико-правовой системы, на самоидентификацию России как осажденной крепости, ведущей с миром непрерывную и тотальную войну на фронтах, - считает Пастухов. - В этой интерпретации Россия является антагонистом западного культурного и политического наследия. И это не только слова, но и действия: национализация чиновничества, ограничения на участие в политической жизни для тех, кто связан с чуждым и враждебным внешним миром, — это лишь малая часть этой новой конституционной философии".

"Выход в свет фильма Владимира Соловьева о Муссолини, по всей видимости, совершенно не случайно почти совпал по времени с эпохальным посланием президента и мог иметь целью подготовить широкую публику к правильному восприятию конституционных новаций. Тем более Муссолини действительно является наилучшим фоном для восприятия идей о приоритете суверенитета народа над правами отдельного человека, - добавляет он.

Что касается так называемого транзита власти, о котором говорят после послания Президента РФ, то здесь Пастухов придерживается следующего мнения.