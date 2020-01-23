Британский политолог: Путин хочет сломать хребет непокорному русскому обществу, встав в один ряд с Лениным и Сталиным

"Похоже, общество недооценило уровень его амбиций и притязаний, - добавляет Пастухов. - Он видит свои гарантии не в ханжеских заверениях в преданности назначенных им преемников, которые, как показывает история, почти всегда оказываются лживыми, не в многопудовых институциональных веригах, налагаемых на общество, которые, как учит та же история, почти всегда ржавеют и рассыпаются в прах при новом правителе. Он хочет сломать хребет непокорному русскому обществу и переучредить Россию заново по своему образу и подобию, встав в один ряд с Лениным и Сталиным. И тогда никакие разоблачения ему будут не страшны, потому что всегда останутся те, кто будет считать его Богом".
15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием перед российским парламентом, в котором, в частности, призвал внести поправки в Конституцию РФ.
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