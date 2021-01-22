Bloomberg: Навальному грозит срок 13,5 лет

"Российские официальные лица были убеждены, что лидер оппозиции Алексей Навальный не вернется", - пишет издание.

Они предупреждали, что арестуют его по прибытии, и постоянно усиливали угрозы в адрес расследователей, а также предъявляли обвинения, начиная от кражи пожертвований сторонников и заканчивая работой на разведку США. Даже коллеги-критики Кремля говорили 44-летнему активисту, что возвращаться из Берлина, где он находился на лечении после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он и западные страны обвинили Владимира Путина, слишком опасно. Но Навальный, убежденный, что может оставаться политической силой только находясь непосредственно в стране, проигнорировал их совет.

Теперь оппозиционер может получить до 3,5 лет на слушании, назначенном на 2 февраля. Кроме того, еще одно дело в работе и может добавить еще 10 лет, утверждает Bloomberg. Кроме того, издание пишет о том, Кремль убежден в том, что Навальный работает от имени западных правительств — обвинение, которое он отрицает.

Тем временем новое видео, которое он и его команда опубликовали на YouTube во вторник за первые два дня набрало более 40 миллионов просмотров, что является рекордом для его группы. В фильме демонстрируя грандиозный дворец на Черном море, который, как они утверждают, принадлежит Путину. Кремль называет утверждения фильма ложными.

Активист и его союзники надеются, что его дело станет катализатором общественного недовольства, которое накаляется на фоне 4-процентного снижения реальных доходов и карантина, связанного с коронавирусом. Кстати, именно это послужило причиной того, что рейтинги Путина в прошлом году упали до рекордно низкого уровня. Навальный и его команда нацелены на сентябрьские парламентские выборы, воспринимая их как шанс показать всем, что народ недоволен нынешней властью.

23 января в России запланированы акции протеста против ареста Навального. Акцию солидарности с протестующими проведут и в Таллинне.

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