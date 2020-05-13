Беглов: от внебольничных пневмоний в Петербурге скончалось 694 человека
С 1 марта в Петербурге резко выросла заболеваемость и смертность от так называемой внебольничной пневмонии.
С 1 марта в Петербурге резко выросла заболеваемость и смертность от так называемой внебольничной пневмонии.
С 1 марта от внебольничной пневмонии в Петербурге скончались 694 человека, пишет MR-7.ru.
За последнюю неделю заболеваемость пневмонией выросла в 5,5 раз. Об этом сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов выступая с отчётом в парламенте Петербурга 13 мая 2020 года.
По словам Беглова с начала эпидемии коронавируса скончались 58 человек.
Отдельно Беглов сказал о медиках. По данным Смольного 1465 медработников заболели коронавирусом, смерть четверых от коронавируса подтверждена.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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