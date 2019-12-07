07.12.2019, 22:09

АУДИО | Реальный разговор телефонного мошенника с ”клиентом” — но этот диалог явно пошел не по плану

 (4)
EST 2

Ухищрения мобильных мошенников не знают границ не только в Эстонии, но и в России. Казалось бы, при чем тут Россия? Во-первых, и там, и у нас бум телефонного мошенничества. Во-вторых, послушайте к чему привел разговор "клиента" и мошенника. Возможно, жителям Эстонии звонят те же люди. Из беседы вы узнаете, что побудило мошенника заняться этим делом.

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД Прикамья Роман Теплоухов предоставил местному порталу 59.ru реальный телефонный разговор мошенника с "клиентом".

Позвонивший представляется сотрудником службы безопасности банка и уверенным голосом сообщает, что у мужчины прямо сейчас пытаются списать с его карты деньги. Далее ”сотрудник службы безопасности” предлагает временно деактивировать личный онлайн-кабинет клиента. Но неожиданно клиент выводит позвонившего на чистую воду. В ответ мошенник ведет себя достаточно нагло и переходит на нецензурную лексику, доходчиво объясняя, как он работает с такими ”идиотами”. По сути, этот диалог есть исповедь мобильного мошенника:

— Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник.

— Хорошо… И?

— Что ”хорошо”? Что значит ”и”? И наш разговор записывается и будет передан в полицию.

— Хорошо. И? Что будет далее?

— Не знаю. Полиция пусть разбирается.

— Ты думаешь, она разберется?

— Не знаю! Это не моя проблема.

— Извини, согласен. Извини. Я просто, понимаешь, знаешь, сколько я звоню людям… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) за целый день? У меня голова кипит уже говорить одно и то же… (нецензурная лексика. — Прим. авт.).

— А зачем ты этим занимаешься?

— Кушать хочу… (нецензурная лексика. — Прим. авт.)!

— Ну нельзя найти какую-то нормальную работу, что ли?

— Работа должна приносить удовольствие. Я сижу в офисе и разговариваю просто с людьми.

— Ну подожди, тебе, по сути, приносит удовольствие разводить людей на деньги?

— Да. Это, знаешь, вроде бы искусство, понял?

— Не, не, это я понимаю. Ты же звонишь от организации. Просто ты же не себе в карман кладёшь деньги, правильно?

— Смотри, я, короче, получаю процент: 10% с каждой суммы. Допустим, вот я… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) типа на 50 тысяч, понял… (нецензурная лексика. — Прим. авт.), я с них получаю 10%.

— Охренеть! И сколько ты так можешь настрелять?

— Короче, смотри: за неделю заработная плата у меня составляет от 150 до 200 баксов.

— 150–200 долларов в неделю?

— Угу.

— Ну это 800 долларов, это не очень много! Ты откуда, ты где живёшь, в каком районе?

— Я просто не в России, понял, поэтому… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) для меня это нормально.

— А-а-а…

— Да, даже так, понял.

— Вот оно что… Не Россия даже… Блин, тебе можно только посочувствовать, что ты этим занимаешься.

— Спасибо.

— Найди себе лучше нормальную работу! Ну просто рано или поздно это всё равно закроется, согласись?

— Согласен, не будет вечная… (нецензурная лексика. — Прим. авт.).

— Вот тратить время на это, блин… Ну не знаю, не советую. Лучше построй карьеру или придумай какой-то свой нормальный бизнес.

— Хорошо, спасибо. И чтоб ты понял, Павел, тебе будут очень много раз звонить, потому что база находится в интернете. Я знаю, у тебя есть машина Audi A3.

— Ну пипец…

— Ну ты парень умный.

— Ну спасибо, спасибо, что предупредил. Попробую как-нибудь убрать это всё, что ли… Попрошу своих ребят посмотреть. Ну а так — тебе удачи, постарайся найти легальную работу, я тебе советую. Не трать на это время.

— Хорошо, спасибо, Павел Николаевич, я приму меры. Всего вам доброго, до свидания. Приятного времени.

— Давай.

Читайте также: