АУДИО | Реальный разговор телефонного мошенника с ”клиентом” — но этот диалог явно пошел не по плану

— Работа должна приносить удовольствие. Я сижу в офисе и разговариваю просто с людьми.
— Ну подожди, тебе, по сути, приносит удовольствие разводить людей на деньги?
— Да. Это, знаешь, вроде бы искусство, понял?
— Не, не, это я понимаю. Ты же звонишь от организации. Просто ты же не себе в карман кладёшь деньги, правильно?
— Смотри, я, короче, получаю процент: 10% с каждой суммы. Допустим, вот я… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) типа на 50 тысяч, понял… (нецензурная лексика. — Прим. авт.), я с них получаю 10%.
— Охренеть! И сколько ты так можешь настрелять?
— Короче, смотри: за неделю заработная плата у меня составляет от 150 до 200 баксов.
— 150–200 долларов в неделю?
— Угу.
— Ну это 800 долларов, это не очень много! Ты откуда, ты где живёшь, в каком районе?
— Я просто не в России, понял, поэтому… (нецензурная лексика. — Прим. авт.) для меня это нормально.
— А-а-а…
— Да, даже так, понял.
— Вот оно что… Не Россия даже… Блин, тебе можно только посочувствовать, что ты этим занимаешься.
— Спасибо.
— Найди себе лучше нормальную работу! Ну просто рано или поздно это всё равно закроется, согласись?
— Согласен, не будет вечная… (нецензурная лексика. — Прим. авт.).
— Вот тратить время на это, блин… Ну не знаю, не советую. Лучше построй карьеру или придумай какой-то свой нормальный бизнес.
— Хорошо, спасибо. И чтоб ты понял, Павел, тебе будут очень много раз звонить, потому что база находится в интернете. Я знаю, у тебя есть машина Audi A3.
— Ну пипец…
— Ну ты парень умный.
— Ну спасибо, спасибо, что предупредил. Попробую как-нибудь убрать это всё, что ли… Попрошу своих ребят посмотреть. Ну а так — тебе удачи, постарайся найти легальную работу, я тебе советую. Не трать на это время.
— Хорошо, спасибо, Павел Николаевич, я приму меры. Всего вам доброго, до свидания. Приятного времени.
— Давай.
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