Алексей Навальный в Берлине: российского оппозиционера приняла клиника "Шарите"

В пятницу днем Яка Бизиль с трудом держался на ногах после бессонной ночи, но не терял чувства юмора. "Да, ждем других, может из этого можно сделать бизнес", — шутил он в ответ на вопрос о том, не пора ли берлинскому фонду Cinema for Peace, который он возглавляет, открывать авиакомпанию для транспортировки отравленных оппозиционеров из России.

Горькая шутка: ведь за последние два года фонд второй раз экстренно вывозит из России инакомыслящих с симптомами тяжелого отравления. В сентябре 2018-го это был Петр Верзилов, в августе 2020-го — крупный оппозиционный российский деятель Алексей Навальный.

Навальный доставлен в Берлин чартером медицинской авиации

В 8.45 по местному времени после почти пяти часов в воздухе лайнер частной немецкой авиакомпании FAI Aviation Group с Навальным на борту приземлился в аэропорту Тегель в западной части Берлина и зарулил на стоянку в военной зоне летного поля — туда, где паркуются правительственные самолеты (в Германии правительственный флот находится в собственности министерства обороны).

Анонсированная на сайте Flightradar24 (онлайн-сервис по отслеживанию гражданских воздушных судов в режиме реального времени) посадка в другом аэропорту Берлина — Шенефельд, была, по данным источников газеты Bild, отвлекающим маневром немецких спецслужб.

К этому времени полиция оцепила главный корпус клиники "Шарите" в центре города, попросив журналистов покинуть территорию больницы.

Однако прошло больше часа, прежде чем врачи смогли перенести Навального с борта самолета в специально оборудованный реанимобиль с номерными знаками бундесвера — это, впрочем, стандартная ситуация для пациентов, прибывающих в Германию из-за границы, в частности, с диагнозом COVID-19. Реанимобиль бундесвера — это полностью оборудованная палата интенсивной терапии на колесах.

В 10.19 по местному времени колонна в сопровождении кортежа мотоциклистов, сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и нескольких машин "скорой" прибыла к ”Шарите”. Кортеж из мотоциклистов, как правило, сопровождает в Берлине только высокопоставленных зарубежных политиков; в машинах сопровождения очевидцы заметили людей в военной форме.