Алексей Навальный находится в реанимации. У него отравление, он в коме

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, — из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, рассказала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш. На ”скорой” Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 Омска. В Минздраве Омской области подтвердили, что Навальный находится в реанимации, пишет издание ”НГС.Омск”. По его данным, политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Ярмыш подтвердила, что оппозиционер в коме, он в тяжелом состоянии. В Омск выехала личный врач политика Анастасия Васильева.

Навальный потерял сознание еще в самолете, рассказала Ярмыш в интервью ”Эху Москвы”. ”Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание”, — сказала представитель оппозиционера. Во время полета пассажиры слышали крики Навального, рассказал житель Томска Павел Лебедев, летевший в том же самолете. Он опубликовал видео из самолета, где слышны мужские крики.

У Навального токсикологическое отравление, сообщила Ярмыш. ”Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость”, — написала она в твиттере. Непосредственно в самолете политик ничего не ел и не пил, сообщили в авиакомпании S7. Официально в областном Минздраве сообщили, что к лечению Навального привлекли ”специалистов всех профилей”, которые проверяют разные диагнозы. По данным Baza, ”врачи исключили у Алексея Навального инсульт”. Телеграм-канал Life Shot пишет со ссылкой на источник, что политику поставили диагноз ”острое отравление неустановленным психодиcлептиком”. Представители Навального и врачи это пока не подтверждали. ”НГС.Омск” и Baza сообщают, что, по предварительным данным, есть подозрения, что Навального отравили оксибутиратом натрия. Результаты анализов будут готовы днем 20 августа, говорят врачи больницы. Издатель ”Медиазоны” Петр Верзилов сказал в эфире ”Эха Москвы”, что отравление Навального похоже на то, как самого Верзилова в 2018 году отравили психотропными средствами.