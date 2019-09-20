Актера Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что суд принял во внимание данные о личности Устинова, а также поручительство Константина Райкина.
Прокуратура сочла содержание Устинова под стражей нецелесообразным.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура сочла ”чрезмерно суровым” приговор Устинову.
Устинов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и отбывания в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа.
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