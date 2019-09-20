Актера Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде

Отмечается, что суд принял во внимание данные о личности Устинова, а также поручительство Константина Райкина.

Прокуратура сочла содержание Устинова под стражей нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура сочла ”чрезмерно суровым” приговор Устинову.

Устинов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и отбывания в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа.