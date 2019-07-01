Саммит ЕС: к согласию по кандидатуре главы Еврокомиссии вновь не пришли

Главы государств и правительств стран Европейского союза не смогли в понедельник, 1 июля, договориться по вопросу кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Обсуждение перенесено на утро вторника, 2 июля.

Лидерам стран ЕС предстоит определить не только преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто возглавит Евросовет и станет новым верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности. Кандидатуру на пост главы Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент.

Внеочередной саммит ЕС начался накануне, однако к вечеру консультации ничем не завершились. В течение ночи действующий глава Евросовета Дональд Туск провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств. После этого рано утром в понедельник согласование вновь продолжилось в расширенном составе.

У кого есть шансы возглавить Еврокомиссию