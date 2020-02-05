05.02.2020, 12:50

Ежегодно в ЕС раком заболевают 3,5 млн человек. Многие случаи можно предотвратить

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Еврокомиссия принимает меры
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Onkoloogia- ja hematoloogia polikliinik
Onkoloogia- ja hematoloogia polikliinikFoto: Rauno Volmar

Вчера Европейская комиссия инициировала публичную консультацию по составлению программы борьбы с раком в ЕС. Консультация прошла в Европарламенте при участии специалистов по онкологии, политиков, работников сферы здравоохранения и людей, переживших рак.

Ежегодно в Европе онкологические заболевания диагностируются у 3,5 млн человек. Это тяжелая болезнь, которая оказывает прямое влияние на 40% граждан ЕС и на всю систему европейского здравоохранения и экономику. Поскольку до 40% случаев возникновения рака можно предотвратить, то ЕС следует более активно заниматься проблемой. Новая программа призвана помочь странам ЕС сделать контроль над заболеванием и его лечение более эффективными.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: ”У каждого есть друг, коллега или родственник, который столкнулся с этим. Все понимают, какую грусть и чувство беспомощности испытывает человек. Но мы можем внести свой вклад: как каждый из нас по отдельности, так и все вместе. Как на уровне стран-участниц, так и на уровне ЕС в целом. Конечно, мы начинаем не с нуля. Но мы можем сделать намного больше, чем делаем сейчас. Сегодня, во всемирный день борьбы с раком, мы начинаем общий путь, конечной целью которого является Европейская программа по борьбе с раком. Вместе мы сможем изменить ситуацию: профилактикой, научными исследованиями, новой стратегией данных и равным обращением во всей Европе”.

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Программа будет представлена к концу этого года и предлагает меры, внедряемые на различных этапах:

- Профилактика. Это самый простой и самый эффективный способ уменьшения числа заболеваний в ЕС. Сюда относится популяризация здорового питания и вакцинации, снижение взаимодействия с загрязнениями и химикатами, проведение научных исследований и повышение осведомленности населения.

- Ранняя диагностика. Следует расширить целевую группу проведения скрининговых исследований, увеличить использование дигитальных решений и техническую поддержку странам-участницам ЕС.

- Лечение и уход. Увеличить доступность качественного лечения и более активно внедрять новые методы лечения, обеспечить доступность лекарственных средств, продвигать инновации и научные исследования.

- Качество жизни. Необходимо обеспечить максимально возможное качество жизни пациентам, столкнувшимся с раком, и людям, осуществляющим уход за ними. Необходимо сделать все, чтобы предложить им наилучшие возможности для возвращения к трудовой деятельсности, предотвратить дискриминацию, предложить паллиативное лечение.

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