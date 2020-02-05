Ежегодно в ЕС раком заболевают 3,5 млн человек. Многие случаи можно предотвратить

Ежегодно в Европе онкологические заболевания диагностируются у 3,5 млн человек. Это тяжелая болезнь, которая оказывает прямое влияние на 40% граждан ЕС и на всю систему европейского здравоохранения и экономику. Поскольку до 40% случаев возникновения рака можно предотвратить, то ЕС следует более активно заниматься проблемой. Новая программа призвана помочь странам ЕС сделать контроль над заболеванием и его лечение более эффективными.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: ”У каждого есть друг, коллега или родственник, который столкнулся с этим. Все понимают, какую грусть и чувство беспомощности испытывает человек. Но мы можем внести свой вклад: как каждый из нас по отдельности, так и все вместе. Как на уровне стран-участниц, так и на уровне ЕС в целом. Конечно, мы начинаем не с нуля. Но мы можем сделать намного больше, чем делаем сейчас. Сегодня, во всемирный день борьбы с раком, мы начинаем общий путь, конечной целью которого является Европейская программа по борьбе с раком. Вместе мы сможем изменить ситуацию: профилактикой, научными исследованиями, новой стратегией данных и равным обращением во всей Европе”.

Программа будет представлена к концу этого года и предлагает меры, внедряемые на различных этапах: