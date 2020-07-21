Грета Тунберг получила премию в 1 млн евро. Ее учредил крупный нефтяной магнат

Премии Гюльбенкяна Грета Тунберг удостоилась за гуманность и то, ”как она смогла мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменением климата и существующим положением вещей”, заявил председатель жюри премии Хорхе Сампайо.

Однако деньги экоактивистке оказались не нужны.

Тунберг пообещала отдать €1 млн международным благотворительным организациям по борьбе с изменением климата.

”Мне очень повезло получить эту премию. Это больше денег, чем я могу себе представить, но все они будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые работают, чтобы помочь людям, пострадавшим от климатического и экологического кризиса”, — заявила она в интернет-обращении.

Тунберг уточнила, что первые €100 000 призовых она направит кампании SOS Amazonia, которую проводит ассоциация ”Пятницы ради будущего Бразилии”. Организация борется со вспышкой коронавируса в Амазонии, которая страдает от вырубки лесов и климатических изменений.

Ещё €100 000 пойдут в фонд Stop Ecocide, ”чтобы поддержать их работу по признанию экоцида международным преступлением”. Под ”экоцид” попадают случайное или намеренное массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и другие действия, приводящие к экологической катастрофе, как, например, разлив топлива в Норильске.

Премия Гюльбенкяна стала самой крупной из тех, что уже выиграла Тунберг.

Она также получила высшую награду организации Amnesty International за вклад в области прав человека и шведскую премию ”За правильный образ жизни”, которая считается местным аналогом Нобелевской премии. Кроме того, в 2019 году Тунберг стала ”человеком года” по версии журнала Time.