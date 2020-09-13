Доклад: пандемия не остановила изменения климата, но ограничила возможности наблюдать за ними

После временного снижения, вызванного самоизоляцией отдельных стран и общим экономическим спадом, выбросы вновь приблизились к уровню, предшествующему пандемии. В итоге нынешнее пятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

Ожидается, что средняя глобальная температура в 2016-2020 годах будет самой высокой за всю историю наблюдений: примерно на 1,1 градуса выше уровня 1850-1900 годов — эталонного периода для оценки изменения температуры с доиндустриальных времен.

С уменьшением морских и авиационных перевозок уменьшилась точность прогнозов и возможности наблюдать за атмосферой и океанами. Из-за недостаточного наблюдения уже отменены несколько международных исследований ледников и океанов, отмечают ученые.

Отчет был подготовлен Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии Глобального углеродного проекта, Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, Программы ООН по окружающей среде и Метеорологического бюро Великобритании. В документе представлены новейшие научные данные и выводы экспертов, касающиеся глобальных изменений климата.