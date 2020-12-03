Официально: Санта-Клаусу не придется отбывать карантин по прибытии в Ирландию

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сказал, что Санта участвует в ”важных путешествиях”, но он подчеркнул, что ”дети должны спать по ночам, потому что Санта-Клаусу нужно социально дистанцироваться. Людям необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров, чтобы обезопасить его и себя".

"Он освобожден от карантина, и он придет. Его оповестили об этом, он ценит тот факт, что Ирландия обеспечила последовательные визиты Санта-Клаусу в такое необычное Рождество 2020 года", — сказал министр.

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