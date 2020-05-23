"Я не хочу выходить из карантина": истории людей из разных стран мира

Великобритания, как и другие страны, начала постепенно ослаблять карантинные меры, но оказалось, что большая часть ее жителей выходить из карантина не спешит. Русская служба Би-би-си поговорила с людьми из разных стран о том, почему они предпочитают карантин обычной жизни.

Еще недавно мысль о том, что большинство времени придется проводить взаперти, значительно урезав общение с близкими, друзьями и коллегами, у многих вызывала как минимум легкий дискомфорт. Однако прошло всего несколько недель и, кажется, немалое количество людей полюбило изоляцию.

91% британцев, судя по опросу маркетинговой компании YouGov, не хотят возвращаться в "нормальную жизнь" — и не одни британцы.

Свобода на удаленке

"В офисе есть два типа общения: если одно помогает в работе, то другое откровенно мешает", — говорит Оливьеро Доменигини. Итальянец, живущий в Лондоне, жалуется на постоянный шум: "Мне нужно концентрироваться на работе, а в оупенспейсах это невозможно. Некоторые люди слишком громкие. Они привыкли так работать, но это, конечно, не дает сфокусироваться".

Доменигини — операционный менеджер в международном доме моды. Его должность позволяет ему трудиться дистанционно, чем он и воспользовался — как и 54% жителей Британии, опрошенных Linkedin. Теперь молодой человек надеется на то, что компания разрешит ему работать удаленно и после окончательного снятия карантина.

Британская газета Times (нужна подписка) пишет, что сотрудники британских корпораций в среднем проводят на собраниях по 213 часов в год — это целых 26 рабочих дней.

"Я всегда был уверен, что деловые встречи можно проводить виртуально, например, по Zoom. Многие сопротивлялись, они не хотели осваивать новые технологии, но сейчас у них не осталось выбора", — ехидно резюмирует итальянец.

Технологические гиганты Google и Facebook разрешили сотрудникам продолжать работать из дома до конца года, а основатель Twitter Джек Дорси сказал своим подчиненным, что они могут оставаться "на удаленке" хоть навсегда.

Не ходить в офис — по своим причинам — хочет и программист из Бишкека Мурат Жумашев. Он тоже больше двух месяцев работает из дома.

"Я начал ценить карантин за возможность больше общаться с детьми, играть с ними. Даже думаю над тем, чтобы перевести их на постоянное домашнее обучение, — говорит Жумашев. — Надеюсь, что получится со школой договориться. Сейчас они больше домашек делают, книжки начали читать".

Самому программисту теперь не приходится тратить время на дорогу: "Переполненный транспорт и пробки лишали меня сил". Сэкономленное время он тратит на свой собственный проект. "Я каждое утро, перед тем, как начать работать, целый час программирую. Мне кажется, что это клево, я счастлив. А еще я теперь полчаса в день трачу на перевод на киргизский язык книги по JavaScript", — добавляет программист.

Однако Жумашев признается, что в работе на удаленке есть и свои минусы: "Бывает, что застреваю по работе. Когда мы все находились в офисе, было как-то легче подойти и спросить коллегу, а онлайн не всегда угадаешь, доступен ли он. Бывает, что вышел погулять, или просто забыл включить мессенджер". С этим отчасти соглашается и Доменигини: "Некоторые вопросы действительно проще уладить при личном общении, но нет задач, которые невозможно решить, работая дистанционно".

Перезагрузка отношений

Изоляция изменила не только рабочие отношения. "Несмотря на то, что я сейчас одна и вроде бы отделена от общества, общения стало гораздо больше", — говорит владелица московского PR-агентства Анастасия Бурмистрова.

Исследование британской маркетинговой исследовательской компании YouGov подтверждает ее слова — более трети опрошенных (39%) тоже стали чаще перезваниваться со своими близкими.

Карантин дал людям возможность отфильтровать круг друзей. "Я стала очень четко делить, с кем я хочу общаться, а с кем нет. В обычное время у нас нет возможности протестировать наше окружение на стресс-факторы. Каких-то людей я уже не допускаю, потому что они себя проявили в каком-то новом ключе, — объясняет девушка. — В обычное время я бы что-то позволяла, или слушала какие-то дискуссии, которые я не хочу слушать, и даже вступала в эти дискуссии, но сейчас [появились] личные границы — они прямо физически ощущаются".

Единственное, чего ей сильно не хватает — свободы передвижения, путешествий: "Я поняла, что не до конца это ценила".

Островок безопасности

Сотрудницу страховой компании Лиз Ротерхам тоже все устраивает — у нее появилось время на регулярные прогулки и хобби, но самое главное, убавилось нервотрепки. Волноваться Ротерхам нельзя — в 2003 году британке диагностировали биполярное расстройство, она оказалась в психиатрической больнице. "Мне обязательно нужно избегать стресса, он может привести к новому эпизоду биполярного расстройства", — поясняет Ротерхам.

Иногда девушке кажется, что она живет "на съемочной площадке фильма". Депрессия сменяется эйфорией, она перестает замечать грань между действительностью и фантазией. "В первый раз, когда у меня проявилось биполярное расстройство, я была уверена, что у меня сверхспособности и я могу остановить поезд. Если бы мой бывший начальник не заметил симптомы вовремя, меня бы уже не было в живых", — делится британка. За последние 17 лет Ротерхам попадала в больницу больше 10 раз.

"Мое психическое здоровье сильно улучшилось во время карантина. В реальном мире много стресса, все куда-то спешат, мой мозг постоянно переполняется. Столько всего постоянно происходит, столько задач, которые нужно решать — это подавляет", — говорит она. Британка переживает из-за того, как пройдет ее возвращение в суматошную жизнь, но предпочитает об этом не думать.

Есть ли жизнь после локдауна?

Страх вернуться на работу испытывают 35% британцев, опрошенных маркетинговым агентством IPSOS Mori.

По мнению Труди Чалдер, профессора когнитивно-поведенческой психотерапии Королевского колледжа Лондона, это может быть связано с тем, что люди, отсиживаясь дома, потеряли уверенность в себе и своих способностях. Во время карантина ряд ситуаций, которые для них могут быть некомфортны (например, поездки в переполненном транспорте или большие офисные встречи) отпали сами по себе, и в результате люди могли "отучиться" с ними справляться.

В том же исследовании жители Британии признались, что 61% из них боятся пользоваться общественным транспортом, 67% из-за страха заразиться не хотят в будущем посещать концерты или спортивные мероприятия с большим количеством людей — когда появится такая возможность. "Походы в магазин или даже редкие поездки куда-то на автобусе заставляют меня нервничать, ведь не все люди относятся к социальному дистанцированию ответственно", — объясняет лондонец Оливьеро Доминигини.

"Сейчас никто не в состоянии гарантировать вашу безопасность. Когда я работал в британской армии и нам приходилось инструктировать военных в Афганистане, мы не могли им говорить, что за пределами базы безопасно — это была бы неправда. Но мы говорили, какие шаги можно предпринять, чтобы снизить риски. Такой принцип работает и в этой ситуации", — рассказывает бывший военный психиатр и профессор Королевского колледжа Нил Гринберг.

Тем, кому не хочется, но нужно возвращаться в "реальный мир", Гринберг рекомендует ответить себе на несколько вопросов. "В какую жизнь мне хотелось бы вернуться? Я хочу работать на этой работе или нет? — рассуждает он. — Но решение должно быть рациональным. Не отказывайтесь от чего-то только из-за страхов. Если вы чего-то все-таки боитесь, постарайтесь предпринять один маленький шаг в правильном направлении, например, попробуйте ездить на общественном транспорте в то время, когда там мало людей. А когда вам в первый раз придется выходить на работу, идите в офис, когда там будет поспокойнее."

Гринберг дает и еще один простой совет: "Думайте о приятных вещах, которые вы наконец сможете делать, представляйте себе успехи, которых вы сможете достичь. Если вы будете фокусироваться на том, на что можете повлиять, у вас восстановится утраченное чувство контроля".

Его коллега по Королевскому колледжу, психотерапевт Труди Чалдер, рекомендует хорошо все спланировать. "Возвращайтесь постепенно, если это возможно. Попробуйте найти баланс между работой и личной жизнью, поймите для себя, что для вас на самом деле важно и попытайтесь жить в соответствии с вашими ценностями" — резюмирует она.