14.10.2020, 22:35
"Военное время — какие клиенты?" Как живет одно из немногих открытых кафе Степанакерта
Боре 63 года, он открыл кафе в Степанакерте 20 лет назад. Теперь это практически единственное открытое кафе в городе.
По словам Бори, почти все его клиенты сейчас - журналисты.
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