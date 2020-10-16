ВИДЕО | Во Владивостоке рабочие захватили кабинет директора порта. Что там происходит?

Докеры Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) заняли кабинет уволенного гендиректора предприятия Заирбека Юсупова и заявили, что пустят туда только его. Ранее рабочие закидали касками представителей компании-собственника порта - FESCO. Би-би-си рассказывает, что происходит в порту Владивостока.

Конфликт между сотрудниками и руководством ВМТП начался после того как наблюдательный совет порта отправил генерального директора компании Заирбека Юсупова в отставку. На следующий день после увольнения Юсупова — 1 октября — состоялся первый стихийный митинг докеров, из-за чего в работе порта начались сбои.

Участники протестных акций требуют объяснить причины отставки Юсупова, а также опасаются, что после смены руководства предприятия условия работы ухудшатся.

В четверг митингующие сообщили, что будут сами управлять портом до тех пор, пока Юсупова не вернут к руководству портом. На Youtube-канале порта появилась шестиминутная видеозапись, на которой видно, как докеры расположились в кабинете бывшего гендиректора.

"Собрание было вызвано назначением [Романа] Кухарука на должность генерального директора ПАО "ВМТП" и пассивностью руководителей транспортной группы FESCO [группа компаний, в которую входит ВМТП]. Мы передадим кабинет гендиректора ВМТП только З. К. Юсупову", — говорится в коллективном обращении докеров.

При этом в сообщении порта в соцсетях указывается, что ВМТП работает в штатном режиме, несмотря на забастовку. ”Осуществляется как прием, так и отправка грузов. Так, 14 октября ВМТП отправил 13 поездов в направлении Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска и Узбекистана. В настоящее все сотрудники ВМТП получают заработную плату своевременно и в полном объеме", — говорится в сообщении.

Акция с касками

В минувший понедельник на переговоры с бастующими докерами пришли президент Fesco Аркадий Коростелев и новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Однако разговора не получилось — протестующие сразу начали швырять в менеджеров свои каски и скандировать: "Юсупов!"

По информации местного издания VL.ru, докеры повели себя агрессивно после того, как президент FESCO якобы оскорбил их, проходя между рядами митингующих.

В сообщении пресс-службы FESCO отмечалось, что представители профсоюза сами просили руководителей компании выступить перед ними и разъяснить ситуацию.

”Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать… Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима. Мы шокированы таким поведением”, — говорилось в сообщении.

В Fesco также отметили, что Коростелев и Кухарук получили травмы в ходе инцидента с докерами порта и обратились в правоохранительные органы. В пятницу Коростелев сообщил, что следственные органы Владивостока возбудили уголовное дело.

"Налицо факты самоуправства и попытки незаконного захвата управления предприятием. Все эти сведения переданы в правоохранительные органы, им будет дана правовая оценка. Тем не менее, мы уверены, что введенные в заблуждение рядовые сотрудники, поддавшиеся на провокацию, не пострадают", — сказал глава транспортной группы, слова которого приводит пресс-служба FESCO.

В пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте ”Коммерсанту” не смогли оперативно подтвердить информацию возбуждении уголовного дела.

Ранее РБК сообщал о том, что в FESCO разворачивается акционерный конфликт между бизнесменом Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5% компании) и компаниями "НоваторИнвест", "Наутилиус" и Domidias Ltd (владеют 33,9%). На этом фоне GHP Group Марка Гарбера приняла решение продать 23,8% FESCO, сообщало издание. Магомедов при этом с марта 2018 года находится под арестом.

28 сентября находящийся под арестом Магомедов обвинил некоторых членов совета директоров Fesco в "участии в рейдерском захвате" группы.