В НАТО ответили на заявления Лукашенко

В субботу Лукашенко, одетый в военную форму, посещал военный полигон под Гродно. Гродненская область граничит с Польшей, в Гродно проходили массовые акции протеста.

Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление, заявил там Лукашенко.

В НАТО в ответ заявили, что альянс не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не ведет военных передвижений в регионе.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", - заявил агентству Франс пресс президент Литвы Гитанас Науседа.

Представитель польского президента назвал предположение о том, что Польша планировала дестабилизирующие действия у границы, "пропагандой режима", "печальной и удивительной". "У Польши нет таких намерений", - сказал он.

Лукашенко говорил, что "шевеление войск НАТО" происходит как раз на территории Польши и Литвы.

Посещая военный полигон, он также заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту". Лукашенко поручил министру обороны предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", и потребовал "жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".