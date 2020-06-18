Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?

Еще не опубликованная книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона всерьез расстроила Белый дом. Экс-советнику могут быть предъявлены уголовные обвинения, администрация также требует не допустить попадания в магазины уже напечатанного тиража книги.

Сразу несколько американских СМИ сообщили вечером в среду о том, что федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось и министерство юстиции, потребовав от издательства Simon & Schuster и от самого Болтона приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника.

Накануне, во вторник, минюст подал официальный судебный иск, заявив, что выпуск книги Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" должен быть отложен, а рукопись должна пройти дополнительную проверку из-за подозрений, что текст содержит информацию, составляющую государственную тайну.

В иске говорится о том, что Болтон в своей "насчитывающей более 500 страниц книге,… переполненной секретной информацией", грубо нарушил подписанное им обязательство о неразглашении гостайны. По утверждению минюста, рукопись может быть опубликована только после того, как ее содержание будет еще раз изучено в Совете национальной безопасности США.

Болтон согласовывал текст своей книги с Советом национальной безопасности, примерно 27 апреля там пришли к выводу, что все секретные сведения из неё изъяты, говорится в исковом заявлении администрации. Однако в начале мая более высокопоставленный сотрудник Совета посчитал необходимым начать "дополнительную проверку", в результате которой и установил, что засекреченная информация в ней все ещё остаётся. Этого функционера зовут Майкл Эллис, это политический назначенец и бывший помощник конгрессмена-республиканца Девина Нунеса, известного своей лояльностью Трампу.

Тем не менее уже в среду сразу три американских издания — New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии скандальных мемуаров, опубликовав собственные изложения книги экс-советника.

Что вспомнил Джон Болтон?



Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, но, как выяснилось, записей и воспоминаний об этом периоде ему хватило на 592 страницы мемуаров.

По утверждению Болтона, президент США не знал, что Великобритания располагает ядерным оружием, и во время встречи с тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй удивленно спросил: "О, так вы ядерная держава?" Он также поинтересовался у Джона Келли, занимавшего тогда пост главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России.

Вопрос о государственной принадлежности Финляндии президент США задал летом 2018 года, накануне встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. По итогам переговоров Трамп заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам.

"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", — пишет Болтон.

По утверждению экс-советника, в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками "Исламского государства" занималась исключительно Россия.

Во время еще одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон вспоминил, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле", — считает Болтон, добавляя, что "доводы Путина в основном убедили Трампа".

Кого еще упоминает Болтон?



Бывший советник президента вспоминает о нескольких встречах Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время одного из таких разговоров президент США поддержал идею коллеги о строительстве исправительных лагерей в регионе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами других этнических групп. Во время еще одних переговоров, в ходе встречи G20 в июне 2019 года, Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

После того как Си пожаловался, что Китай слишком часто критикуют в США, глава Белого дома заявил, что в этом виноваты представители Демпартии.

"После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть, — утверждает Болтон в своей книге. — Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем".

Экс-советник описывает главу Белого дома, как "странного" и "потрясающе несведущего" человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры иностранных государств.

Во время встречи в мае 2018 года, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом, — пишет Болтон. — Он объяснил, что прокуроры Южного округа — это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей".

В книге упоминаются еще несколько эпизодов, которые сам Болтон назвал "тревожными". Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, например, Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе.

Во время еще одних переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил, что американцы просят его оставаться на посту президента более двух сроков.

Перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под введенные США санкции. Уже после встречи с северокорейским лидером он поручил госсекретарю США во время визита в Пхеньян лично вручить Киму копию диска Rocket Man Элтона Джона, подписанную певцом. Трамп назвал так главу КНДР в своем "Твиттере" во время обострения отношений, однако после некоторого потепления начал пытаться убедить окружающих, что это не оскорбление, а наоборот выражение теплоты его чувств. Госсекретарь Майк Помпео так и не смог передать подарок.

Накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза.

"Мы просто уйдём и не будем защищать тех, кто не платит", — говорится в заявлении, которое Трамп лично продиктовал Болтону.

Советник, по его собственным словам, попытался переубедить президента, но тот лишь коротко возразил: "Тебе хочется сделать что-то историческое?"

Что думает Болтон об "Украинагейте"?



Во время слушаний в рамках процесса импичмента в Конгрессе Джон Болтон отказался давать показания в Палате представителей, хотя демократы несколько раз пытались вызвать его.

В своей книге он критикует демократов, утверждая, что весь процесс импичмента был выстроен неверно и Трамп должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала, связанного с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений.

Экс-советник подтверждает, что президент США действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил в теории заговора, которые распространяли его личный адвокат Руди Джулиани и другие советники.

При этом Болтон подчеркивает, что решение о замораживании военной помощи Киеву для того, чтобы оказать давление на только что избранного президента Владимира Зеленского, "крайне расстроило его" и он был вынужден обратиться с жалобой к главе министерства юстиции и к юридическому советнику Белого дома.

"Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента", — пишет он.

Что думают о Трампе в Белом доме?



Как утверждает Болтон в своих мемуарах, в Белом доме процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. При этом, правда, подробно разбирая действия бывших коллег, экс-советник предпочитает ни словом не упоминать о собственных ошибках и просчетах.

По его мнению, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчиненные воспринимали с изрядной долей скепсиса.

"Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?" — цитирует экс-советник слова тогдашнего главы администрации Джона Келли.

Ботон пишет, что сразу же после его прихода в Белый дом, тот же генерал Келли счел нужным предупредить его.

"Ты не представляешь, как мне хочется покинуть это место, — упоминаются в книге слова генерала. — Ты скоро поймешь, что это плохое место для работы".

"Он [президент — Би-би-си] задним числом меняет свое мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве", — считает Болтон.

Упоминая о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном, экс-советник вспоминает, что прямо во время разговора двух лидеров госсекретарь Помпео передал ему короткую записку. "Вот идиот", — якобы написал глава дипломатического ведомства, комментируя слова президента США.

Болтон утверждает, что поведение главы Белого дома уже не изменится. По его словам, во время брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности, президент больше говорил сам, а не выслушивал мнение специалистов.

"Это было бесполезно", — сетует в своих мемуарах Джон Болтон.