Старейший мужчина мира отмечает день рождения в Британии. Он пережил пандемию испанки

Самый старый мужчина в мире, британец Роберт Уэйтон, отметил в воскресенье свой 112-й день рождения. Однако празднование пришлось отменить из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В феврале этого года Боб стал самым старым мужчиной в мире после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому было 112 лет.

В прошлом году Боб Уэйтон отпраздновал свой день рождения в кругу друзей у себя в доме для престарелых, но в этом году этот супердолгожитель находится в самоизоляции, как и другие британцы.

"Всё закрыто, никто никуда не ходит, ничего не происходит, так что праздника в этом году не будет", — рассказал Уэйтон агентству Press Association.

Бобу было 10 лет в 1918 году, когда на мир обрушилась пандемия гриппа-испанки, от которого погибло от 50 до 100 миллионов человек.

"Я ничего об этом не знал, так как в нашей семье никто не заболел, — рассказывает Боб. — Только потом я прочел об этом в книгах по истории. — Мир ребенка очень узок, к тому же тогда еще не было радио, поэтому новости распространялись не так быстро, как сейчас".

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