Пять расовых стереотипов, которые развенчала наука

В мире сложилось немало стереотипов и предрассудков в том, что касается расовой принадлежности, но это вовсе не означает, что они соответствуют действительности. Иногда в них верят даже те, кто ни в коем случае не считает себя расистом.

Многие, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, опытом и культурной историей, придерживаются взглядов, которые не соответствуют научной теории генетики человека.

Например, некоторые считают, что азиатским школьникам с рождения легче дается математика, что чернокожие люди лучше чувствуют ритм и что евреи лучше распоряжаются деньгами. Почти у каждого из нас есть знакомые, которые так считают.

"В наши дни проявления открытого расизма встречаются чаще, чем когда-либо на моей памяти. Нам необходимо противостоять ему фактами", - говорит генетик и ведущий Би-би-си Адам Рутерфорд.

По его словам, научный подход к этой проблеме позволяет отделить факты от мифов.

Вот пять развенчанных наукой расовых мифов.

Миф 1: ДНК чернокожих и белых сильно отличаются



Факт: практически у всех людей ДНК одинакова



Основным пигментом в коже человека является меланин. Он защищает нас от солнца.

Он поглощает ультрафиолетовые лучи, не позволяя им разрушать фолиевую кислоту (витамин В9) - один из ключевых витаминов организма.

Многие гены участвуют в биохимических реакциях, которые способствуют выработке меланина. Естественные вариации в этих генах обусловливают разнообразные оттенки кожи людей.

Выходит, что внутри человеческой расы наибольшее генетическое различие - между черными и белыми? Отнюдь нет.

Во-первых, у всех людей ДНК практически одинакова, генетических различий очень мало. Этот факт обусловлен тем, что человечество зародилось на африканском континенте.

Во-вторых, в Африке наблюдается гораздо большее генетическое разнообразие, чем во всем остальном мире.

У двух представителей разных племен в ЮАР может быть больше генетических различий, чем у шриланкийца, коренного новозеландца и русского.

Мы можем делить людей на белых, черных или коричневых, но эти внешние факторы не являются точным индикатором наших генетических различий или сходства.

Миф 2: существует "расовая чистота"

Факт: "расовой чистоты" не существует



Нам кажется, что определенные районы, территории или народы бывают изолированы - будь то в физическом или культурном смысле - и эти границы представляются непреодолимыми.

Но история и генетика считают иначе. По сути, ни один народ нельзя считать статичным.

"Всю свою историю люди перемещались по миру и занимались сексом, когда у них возникала такая возможность", - поясняет доктор Рутерфорд.

Иногда эти перемещения были массовыми и происходили за короткий промежуток времени.

Чаще всего народы остаются на одном месте многие десятки лет, и может показаться, что у них появляется географический и культурный якорь.

"Тем не менее, у каждого нацистского лидера были предки евреи. У каждого сторонника идеи о превосходстве белых были предки с Ближнего Востока. У каждого расиста есть предки из Африки, Индии, Восточной Ази Как, в принципе, и у всех других людей", - объясняет доктор Рутерфорд.

"Расовая чистота - это чистой воды фантазия. Для людей не существует такого понятия, как чистая кровь. Есть лишь полукровки, в жилах которых течет кровь множества народов", - сказал ученый.

Миф 3: "Россия для русских", "Англия для англичан"

Можно ли с уверенностью сказать, кто был первым жителем на территории нынешних стран?

Некоторые люди испытывают неприязнь по отношению к мигрантам и беженцам, которые приезжают в их страну. В последнее время подобное отношение стало тенденцией во многих странах мира.

В качестве примера можно вспомнить стрельбу в кальянной немецкого города Ханау, случившуюся 19 февраля. Устроивший ее мужчина был движим радикальными идеями ультраправых о высылке и уничтожении мигрантов.

Ультраправые уже долгое время выражают свое недовольство миграцией, заявляя "Германия для немцев", "Франция для французов", "Турция для турок", "Италия для итальянцев" и так далее.

"Возвращайтесь назад, убирайтесь домой", - эту оскорбительную фразу мигранты все чаще слышат во многих странах.

В Италии существует коалиция ультраправых "Италия для итальянцев"

По правде говоря, в Германии, Франции, Турции и Италии иммиграция существовала на протяжении всей их истории. По сути, это относится ко всем странам.

Например, британские острова стали домом для мигрантов с тех пор, как они отделились от континента около 7500 лет назад.

Перед тем, как их завоевали норманны в 1066 году, на острова вторгались викинги, англы, саксы, гунны и другие народы и племена.

До них на островах правили римляне, которые, в свою очередь, не были чистокровными жителями Рима, а представляли обширные территории империи - от Сахары в Африке до Ближнего Востока.

В 1972 году перевозчики мяса пришли с протестом к зданию Хоум офиса с транспарантами "Британия для британцев" и требованием остановить иммиграцию в страну

А примерно 4500 лет назад в Британии жили преимущественно фермеры, потомки людей, перебравшихся туда из Европы по суше, связывавшей нынешней Голландии с западной частью Британских островов.

По анализу ДНК ученые пришли к выводу, что у них был оливковый цвет кожи, темные волосы и карие глаза.

А до них там обитали охотники-собиратели, кожа которых была еще темнее.

Поэтому, когда радикальные партии или расисты заявляют "Франция для французов" или "Италия для итальянцев", рассуждая о коренных жителях, кого конкретно они имеют ввиду?

Миф 4: ДНК-тест может доказать, что человек на 100% белый

У каждого человека сохраняется ДНК лишь от половины предков - вплоть до 11 поколений

Люди интересуются генеалогией и своей родословной, но особенно в этом преуспели расисты.

Сторонники превосходства белой расы, националисты и антисемиты облюбовали сайты, вроде Stormfront, на которых они обсуждают популяционную генетику и занимаются отрицанием Холокоста.

Они покупают ДНК-тесты, например, у компании Ancestry DNA, пытаясь доказать, что они на 100% белые или не имеют еврейской крови.

Но их логика несостоятельна.

ДНК человека не содержит информации о всех предках. ДНК-тест может поведать вам что-то интересное об истории вашей семьи. Он очень полезен в том, что касается выявления родства - например, в случаях с пропавшими братьями или сестрами, а также в определении биологических родителей.

Однако его возможности ограничены особенностями биологии.

Со временем в ДНК людей начинают исчезать следы их далеких предков, и спустя поколения этот потерянный объем становится огромным.

У каждого человека сохраняется ДНК лишь от половины предков - вплоть до 11 поколений. Так что вполне вероятно, что у вас может не оказаться генетического родства с вашими предками, которые жили относительно недавно - в XVIII веке.

"Вы произошли от большого числа людей со всего мира - от тех, кого вы знаете и считаете своими предками, и от еще большего числа тех, о ком вы понятия не имеете. Со многими из них у вас нет существенной генетической связи", - объясняет доктор Рутерфорд.

Миф 5: Чернокожие бегают лучше белых

Некоторые считают, что чернокожие спринтеры имеют преимущество в беге благодаря своему происхождению. Последний раз белый спортсмен выиграл олимпийский финал в беге на 100 метров в 1980 году. Это был британец Аллан Уэллс (американские спортсмены не принимали участие в Олимпиаде в Москве - прим. RusDelfi).

С тех пор чернокожим спортсменам нет равных в этой спортивной дисциплине. Поэтому многие считают, что они имеют преимущество в беге благодаря своему происхождению.

"Возможно, существуют вероятностные прогнозы об этнической принадлежности и спортивном успехе, основанные на генетике, - сказал доктор Рутерфорд, - но даже в лучшем случае они будут неубедительными".

Понять генетику спортивного успеха крайне сложно.

Генетика не может заранее определить победителя. По словам доктора Рутерфорда, в физическую силу определяет множество факторов, в том числе размер сердца, эффективность поглощения человеком кислорода и восстановления мышц.

Это все относительно хорошо изученные явления, основывающиеся на генетике человека. Но есть и другие физические характеристики (например, гибкость и координация), о которых у ученых пока меньше информации.

Кроме того, существует и психологическая составляющая. Это, например, решительность, упорство, концентрация и принятие рискованных решений.

Науке известно, что люди, преуспевающие в быстрых, энергичных видах спорта, как правило, обладают более высоким процентом "быстро сокращающихся" мышечных клеток, которые позволяют быстрее выделять энергию.

В основе генетического объяснения находится ген альфа-актинин-3 (ACTN3).

Исследования показали, что у элитных спортсменов, выступающих в силовых видах спорта, чаще встречается R-тип ACTN3. Исследование указывает, что ген встречается чаще у афроамериканцев (96%) по сравнению с белыми американцами (80%). Как видим, разница есть, но она небольшая.

Это дает небольшое преимущество афроамериканцам в динамичных, взрывных видах спорта, но это абсолютно не объясняет, почему чернокожие спринтеры превосходят белых соперников.

Если бы все сводилось к тому гену, то, соответственно пропорции, на каждых шесть чернокожих элитных спринтеров приходилось бы пять таких же первоклассных белых бегунов.

По словам доктора Рутефорда, это упрощенный анализ, но все же это хороший пример того, как генетика не может быть использована для оправдания расовых стереотипов в спорте.